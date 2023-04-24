Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что его сын воевал в Украине 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что его сын участвовал в войне в Украине.

«Он отслужил в вооруженных силах в свое время. Сейчас он принял такое решение. Да, действительно он принимал участие в СВО. Дальше я бы не хотел говорить», — сказал он.

При этом Песков не уточнил, о каком именно сыне идет речь. Вероятно, это Николай Чоулз. Днем ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что старший сын Пескова отслужил на фронте в Украине полгода «простым артиллеристом».

По словам Пригожина, Чоулз якобы был заряжающим РСЗО «Ураган», а службу проходил «по подложным документам». Пригожин отметил, что взять сына на службу в ЧВК его попросил сам Песков, «так как сын собрался идти на войну, и отговаривать его было бесполезно».

После объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года соратники Навального из «Фонда борьбы с коррупцией» позвонили Чоулзу. Представившись сотрудником военкомата, ведущий ютьюб канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев сказал, что Чолзу отправлена повестка и предложил ему явиться для медосмотра в военкомат в десять утра следующего дня.

«В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», — ответил Чоулз.

«Если придется защищать Родину, не переживайте, я буду с вами. А вот то, что я завтра буду или не буду, — это уже второй [вопрос]», — добавил он.

Источник: РБК

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