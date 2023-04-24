Киев по просьбе Вашингтона не стал наносить удары по Москве в годовщину начала войны — Washington Post

Украинские военные планировали нанести массированный удар по Москве в годовщину начала войны 24 февраля 2023 года, но не стали этого делать по просьбе Вашингтона. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на информацию из недавней утечки секретных документов Пентагона.

Как пишет издание, в одном из них говорится, что начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов дал поручение своим подчиненным «подготовиться к массированным ударам 24 февраля» «всем, чем располагает ГУР».

В другом документе сообщается, что за два дня до запланированной даты ГУР «согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары» по Москве.

Из утекших документов неясно, кто именно с американской стороны выступил против нанесения удара по российской столице и какие аргументы заставили украинских военных отказаться от своих планов.

В то же время журналисты издания отмечают, что этот случай — пример конфликта интересов Вашингтона и Киева. Так, украинские власти стремятся перенести боевые действия на российскую территорию, а их американские союзники опасаются, что это может привести к прямому конфликту России и США.

Источник: Washington Post

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