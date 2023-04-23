Во Владимирской области проводится проверка после сообщений местных жителей о взрыве

Правоохранительные органы Владимирской области проводят проверку сообщений местных жителей о «громком хлопке» в лесополосе. Об этом говорится в телеграм-канале местного правительства. «Пострадавших в ходе инцидента нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет», — сказано в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах Baza и Astra появилась информация о том, что вечером 22 апреля во Владимирской области прозвучал взрыв. По данным журналистов, его услышали местные жители, после чего они обратились в экстренные службы.

В лесополосе в районе поселка Клязьменский обнаружили три воронки, диаметр самой большой составляет 5 метров. Baza и Astra пишут, что на месте также обнаружили пластиковые и металлические осколки.



Источники: Правительство Владимирской области, Baza, Astra

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