Украина, Франция, Эстония, Латвия и Литва осудили китайского посла во Франции, который усомнился в принадлежности Крыма Украине и в суверенитете стран бывшего СССР

Представители министерств иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, а также МИД Франции и украинский посол в Париже осудили китайского посла во Франции Лу Шая. В интервью телеканалу LCI он усомнился в принадлежности Крыма Украине и в суверенитете стран бывшего СССР.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал заявления китайского дипломата «прискорбными» и «непонятными». Цахкна заявил, что планирует вызвать посла Китая в Таллине, цитирует его издание Delfi.

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевич написал в соцсетях, что высказывания Лу Шая «абсолютно неприемлемы». Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис процитировал высказывания китайского посла со словами: «Если кто-то еще задается вопросом, почему страны Балтии не доверяют Китаю “посредничество в установлении мира в Украине”...». Во французском МИДе сказали, что «с ужасом узнали» о высказываниях китайского дипломата и попросили Пекин прояснить, отражают ли они официальную позицию властей страны. Заявление ведомства приводит издание TF1 Info.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что у Лу Шаня «есть очевидные проблемы с географией» и добавил, что заявления дипломата «противоречат позиции официального Пекина об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН».

В интервью телеканалу LCI, которое вышло вечером 21 апреля, Лу Шай сказал, что «в международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны». На вопрос о том, к какой стране относится Крым, дипломат ответил, что это «зависит от того, как вы воспринимаете проблему». «Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза», — сказал Лу Шай и призвал «прекратить спорить по таким вопросам».

Источники: LCI, Delfi, Эдгарс Ринкевич, Габриелюс Ландсбергис, Вадим Омельченко, TF1 Info

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