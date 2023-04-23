Силовики сорвали концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге. Екатерина Мизулина обвинила музыканта в пропаганде наркотиков и проявлении антивоенной позиции

Полиция сорвала концерт рэпера Scally Milano, который проходил в петербургском «Гигант Холле» 22 апреля. Об этом сообщает «Фонтанка». Издание опубликовало видео, на котором силовик объявил зрителям со сцены: «Все, концерт окончен, все на выход». Журналисты отмечают, что «профилактический» рейд провело антинаркотическое управление полиции.

Представитель администрации концертной площадки рассказал журналистам, что комитет по культуре согласовал проведение выступления. «Видимо, какие-то другие государственные органы с эти были не согласны», — сказал он. «Также к нам были обращения родителей, которые были против того, чтобы выступали. Видимо, общественный резонанс накопился», — добавили в «Гигант холле».

Силовики задержали на концерте 10 несовершеннолетних, пишет «Фонтанка». После приезда родителей их отпустили. Позже полиция отчиталась, что нашла в концертном зале шестерых нетрезвых подростков.

Вечером 22 апреля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Scally Milano «ублюдком» и обвинила его в «пропаганде употребления наркотиков». Она также написала, что на концерте от передозировки наркотиками умерла несовершеннолетняя девочка. В МВД эту информацию назвали ложной. Мизулина, кроме прочего, осудила рэпера за его антивоенную позицию. На концерте он вместе со зрителями скандировал: «Нахуй войну!»

Scally Milano — псевдоним 21-летнего Даниила Слонова. Он родился и вырос в городе Березники на Урале. В своих треках он затрагивает темы мошенничества, секса и наркотиков.

Источник: «Фонтанка» (2), Екатерина Мизулина

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