Власти Италии арестовали активы сына бывшего красноярского губернатора Артема Усса. Ранее он сбежал из-под домашнего ареста в этой стране

Власти Италии арестовали активы сына бывшего красноярского губернатора Артема Усса. Соответствующее распоряжение подписал итальянский министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти, сообщает газета Il Messaggero.

Как пишет издание, под арест попали вилла Усса в муниципалитете Базильо, провинции Милан, расположенный там же гараж, более 40% акций Luxury Sardinia Srl, принадлежащих кипрской компании Dunegenes Trading Limited, а также чуть более 160 тысяч евро в одном из итальянских банков.

Артема Усса задержали в Милане по американскому запросу в середине октября 2022 года. В США его подозревают в отмывании денег и обходе санкций против России и Венесуэлы.

После задержания Усса в Италии, его заочно арестовали в России и объявили в розыск. В конце марта 2023 года сразу после того, как апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, где ему грозило 75 лет колонии, он срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.

Затем, как утверждают итальянские правоохранители, Усс, меняя паспорта и автомобили, добрался до России. По словам следователей, в этом ему помогали сотрудники российских спецслужб, имена которых уже установлены.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — сказал журналистам Усс.

Вскоре после этого суд в России изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, а его карточку удалили из базы розыска МВД.

Источник: Il Messaggero

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