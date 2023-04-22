Власти Германии массово высылают российских дипломатов. Об этом сообщили в российском МИДе и пообещали принять «зеркальные меры» 

Власти Германии массово высылают российских дипломатов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте российского МИДа. В нем не уточняется количество высылаемых сотрудников российских дипломатических представительств и причины такого решения.

«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там также отметили, что Берлин намеренно организовал утечку информации о высылке дипломатов в СМИ.

«Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации “контролируемых утечек” и дезинформационных “вбросов”», — заявили в российском МИДе.

Там пообещали принять «зеркальные меры» по высылке германских дипломатов, а также «существенно ограничить» максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств в России.

Как говорится в сообщении, российский МИД уведомил о своих намерениях посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра во время беседы 5 апреля этого года.

Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила агентству РИА «Новости», что из России высылают более 20 немецких дипломатов.

Днем 22 апреля Deutsche Welle сообщило о том, что в Берлин прилетел ИЛ-96-300 из специального летного отряда «Россия», самолетами которого летает в том числе Владимир Путин.

Проведя в немецкой столице несколько часов, борт вылетел в столичный аэропорт «Внуково». Информация об этом рейсе появилась на сервисе отслеживания перелетов flightradar24. Позже DW это подтвердил информированный источник.

Обновлено в 16:30, добавлена новая информация о количестве немецких дипломатов, которые будут высланы.

Источник: МИД России, Deutsche Welle

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.