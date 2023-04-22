В центре Белгорода нашли неразорвавшуюся авиабомбу. Власти региона объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуируют жителей почти двух десятков близлежащих жилых домов

В центре Белгорода саперы обнаружили авиабомбу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, военные решили обезвредить боеприпас на полигоне. Гладков сообщил, что в городе и области объявлена чрезвычайная ситуация. Власти намерены эвакуировать жителей 17 многоэтажных жилых домов в радиусе 200 метров от места, где нашли бомбу.

«Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием», — сказал Гладков.

Он отметил, что дома, жильцов которых эвакуируют, до их возвращения будет охранять полиция.

Вечером 20 апреля в результате «нештатного схода боеприпаса» с пролетавшего над городом истребителя-бомбардировщика Су-34 в центре Белгорода упала и взорвалась авиабомба.

В результате на месте взрыва образовалась воронка радиусом более 20 метров, были повреждены несколько жилых домов, а также уничтожено несколько припаркованных автомобилей, один из которых взрывной волной забросило на крышу здания неподалеку.

В результате инцидента пострадали три человека, двое были госпитализированы.

Источник: Вячеслав Гладков

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