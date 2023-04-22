«Свои поступки объяснил атеистическими взглядами». 70-летнего мужчину из Суздаля обвинили в «оскорблении чувств верующих» из-за постов в «Одноклассниках»

Против 70-летнего жителя Суздаля, чье имя не называется, возбудили уголовное дело об «оскорблении чувств верующих». Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте прокуратуры Владимирской области.

В нем говорится, что «с марта 2021 по июль 2022 года мужчина неоднократно размещал на своей страничке в социальной сети “Одноклассники” изображения, выражающие явное неуважение к обществу, которые могут оскорбить религиозные чувства верующих».

В прокуратуре уточнили, что, в частности, мужчина выложил картинки, на одной из которых священник сжигает девушку, а на другой — стоит на полу с изображением нацистской свастики.

Как уточняет издание «7х7», обвиняемого еще в марте задержали сотрудники ФСБ. Пресс-служба ведомства тогда сообщала, что свои поступки он объяснил атеистическими взглядами.

Источники: Прокуратура Владимирской области, «7х7»

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