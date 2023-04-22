ФСБ обвинила в госизмене бывшего управленца столичного оружейного завода

ФСБ обвинила в государственной измене бывшего заместителя начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», — сообщил собеседник агентства.

Дата задержания Кичи и суть предъявленных ему обвинений не раскрывается. Как правило материалы дел по статье о госизмене засекречиваются, а судебные процессы по таким делам проходят в закрытом режиме.

Как передают РИА «Новости», официальный представитель «Промтехнологии» сообщил, что Кича не работает в компании с марта 2021 года.

Завод «Промтехнология» производит охотничьи и спортивные винтовки под маркой ORSIS.

18 апреля Госдума РФ приняла поправки, ужесточающие санкции по целому ряду статей Уголовного кодекса. В частности, максимальным наказанием по статье о госизмене вместо 20 лет лишения свободы станет пожизненное заключение.

По данным изданий «Верстка» и «Агентство», в 2023 году в России возбуждено не менее 18 уголовных дел о госизмене, тогда как за весь прошлый год силовики завели только 22 таких дела.

Источник: ТАСС, РИА «Новости»

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