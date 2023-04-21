В Москве арестовали экс-полицейского, который, предположительно, «слил» личные данные убитой Дарьи Дугиной

Басманный районный суд арестовал до 11 июня бывшего полицейского Ивана Рыбина, обвиняемого по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о превышении должностных полномочий. Соответствующая карточка появилась на сайте суда, а также об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

По их словам, обычно обвиняемым по таким статьям избирают более мягкие меры пресечения, а отправка Рыбина в СИЗО объясняется тем, что его подозревают в продаже личных данных Дарьи Дугиной, убитой в августе прошлого года.

Фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина несколько раз, а необходимость его заключения под стражу следователь объяснил тем, что Рыбин «длительное время состоял на различных должностях в системе МВД, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий» и «значительным объемом связей среди сотрудников правоохранительных органов».

21 августа 2022 года на Можайском шоссе в Москве взорвался автомобиль известного идеолога «русского мира» Александра Дугина, в котором его дочь Дарья возвращалась домой с подмосковного фестиваля «Традиция». В результате Дугина погибла на месте, а ее отец не пострадал, так как ехал в другом автомобиле.

Спустя два дня в ФСБ заявили о раскрытии этого преступления. Там утверждают, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а его непосредственным исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем уехала в Эстонию.

Источник: «Коммерсантъ»

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