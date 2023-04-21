В Канске учителя, который выстрелил в рекламу военной службы по контракту, приговорили к двум годам колонии

Канский городской суд приговорил 35-летнего учителя английского языка Андрея С. (имя изменено) к двум годам и 10 дням колонии за выстрел из охотничьего ружья по билборду с рекламой военной службы по контракту. Об этом сообщает местное издание «Проспект мира», ссылаясь на адвоката осужденного Владимира Васина.

По его словам, Андрея признали виновным в хулиганстве с применением оружия и угрозе убийством соседу, которого он встретил сразу после выстрела.

Как утверждало обвинение, 16 октября 2022 года Андрей выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья в уличный билборд с рекламой военной службы по контракту.

В суде он объяснил свой поступок тем, что очень переживал из-за объявленной в России мобилизации и выстрелил из-за накопившегося стресса, пытаясь как-то выплеснуть свои эмоции.

В свою очередь, мать и адвокаты Андрея сообщили, что в ходе следствия силовики пытали его удушением и электричеством, требуя признаться в поджоге местного военкомата.

24 сентября 2022 года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата города Канск. Силовикам так и не удалось найти поджигателя.

Источник: «Проспект мира»

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