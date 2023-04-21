В Белгороде упала российская авиабомба. Что об этом известно?

Вечером 20 апреля в центре Белгорода на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина произошел мощный взрыв. В результате образовалась воронка диаметром более 20 метров, были повреждены окрестные дома и припаркованные рядом автомобили, один из которых взрывной волной забросило на крышу ближайшего здания.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате инцидента пострадали три женщины, две из них с черепно-мозговой травмой и высоким давлением госпитализированы, а третья — с ушибами и ссадинами — от госпитализации отказалась.

По словам Гладкова, взрывом были повреждены четыре квартиры. Власти приняли решение полностью расселить трехподъездный пятиэтажный жилой дом, в котором они находились. Также взрывом уничтожено несколько автомобилей.

В сети распространилось большое количество видео с камер наблюдения и автомобильных регистраторов, на некоторых из них за несколько секунд до взрыва слышен звук пролетающего реактивного самолета.

В пропагандистских СМИ быстро появились версии о том, что причиной взрыва стал тяжелогруженый взрывчаткой украинский беспилотник советского производства «Стриж». Ранее ВСУ использовали такие БПЛА для ударов по базам российской стратегической авиации под Рязанью и Саратовом.

Вскоре произошедшее прокомментировало российское Минобороны. Там заявили, что у пролетавшего над городом истребителя-бомбардировщика Су-34 «произошел нештатный сход боеприпаса».

Незадолго до происшествия в провоенных телеграм-каналах появилась информация о взлете российских бомбардировщиков, вооруженных полуторатонными фугасными авиабомбами ФАБ-1500.

В Белгороде могла взорваться планирующая фугасная авиабомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции боеприпаса (УМПК). Об этом «Агентству» сказал сотрудничавший с Conflict Intelligence Team OSINT-аналитик Кирилл Михайлов. По его словам, Россия сейчас активно применяет на войне в Украине такие боеприпасы.

«Чтобы все сработало, бомба должна сначала штатно отделиться, потом у нее должны штатно раскрыться крылья и заработать навигационная система, — говорит эксперт, — что-то в этом процессе пошло не так», — пояснил Михайлов.

Источники: Вячеслав Гладков, ТАСС, «Агентство», ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

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