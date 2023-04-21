Любовь Соболь рассказала, что структуры, связанные с Евгением Пригожиным, потратили более 11 миллионов рублей на слежку за ней 

Одна из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь рассказала, что структуры, связанные с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, потратили более 11,5 миллиона рублей на слежку за ней и ее семьей. Об этом говорится в расследовании французского издания Paris Match, журналисты которого осенью 2022 года получили от хакеров доступ к внутренним документам компаний Пригожина.

Как пишет сама Соболь, за ней следили несколько месяцев, а сам проект в документах назывался просто по ее фамилии — «проект ”Соболь”».

«Согласно документам, стрингеры должны были следить за мной круглосуточно, “делая фото- или видеосъемку в соответствии со специальной миссией”», — пишет Соболь в твиттере.

По ее словам, слежка продолжалась как минимум с марта по ноябрь 2019 года. В некоторые месяцы за ней следили два-три человека, в другие — вплоть до девяти. За каждую смену нанятым стрингерам, по словам Соболь, платили по пять тысяч рублей.

«Так, например, за апрель 2019 года на девятерых стрингеров потратили 1,45 миллиона рублей», — отметила Соболь.

Курировал слежку — Игорь Мангушев. Широкую известность он получил летом 2022 года, когда в сети распространилось видео его выступления в клубе в оккупированном Донецке. На сцену он вышел, держа в руках человеческий череп, который, по его словам, принадлежал одному из защитников «Азовстали» в Мариуполе. Кроме того, Мангушев неоднократно призывал к геноциду украинцев.

5 февраля стало известно, что Мангушева госпитализировали в одну из больниц аннексированной ЛНР с огнестрельным ранением. Кто-то с близкого расстояния выстрелил ему в затылок. По словам его жены Татьяны Азаревич, характер ранения ее мужа указывает на то, что он, вероятно, был казнен.

Источники: Любовь Соболь

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