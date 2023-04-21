Авторалли «Шелковый путь» оказалось прикрытием для международных операций ГРУ — The Insider, Bellingcat, Der Spiegel, Le Monde

Проект международных автомобильных ралли «Шелковый путь» служит прикрытием ГРУ для развертывания своей инфраструктуры на территории стран Ближнего Востока. Об этом говорится в расследовании журналистов изданий The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Le Monde. Они также пришли к выводу, что руководство «Шелкового пути» помогало убийцам из ГРУ присутствовать в Европе.

«Шелковый путь» — это ежегодная внедорожная автогонка, которая проводится с 2009 года. Сначала ее маршрут пролегал между Казанью и туркменским Ашхабадом, к 2016 году — между Москвой и Пекином. Проект задумывался в качестве инструмента для налаживания отношений России со странами Азии. В одном из внутренних документов «Шелкового пути» от 2021 года говорится, что проект направлен на «реализацию потенциальной мягкой силы и народной демократии в рамках международного сотрудничества». Там же были указаны геополитические цели проекта для России, которые включали в себя влияние на Саудовскую Аравию и укрепление позиций страны в регионе.

Организаторы ралли решили создать из него проект «континентального масштаба», пишет The Insider. В докладе под грифом «Совершенно секретно», который глава «Шелкового пути» Булат Янборисов в 2021 году представил министру обороны Сергею Шойгу, упоминались цели военного характера. В частности, речь шла о том, что ралли может позволить России создать новые военно-политические союзы, увеличить ее военное присутствие в Центральной Азии и на Востоке, а также «контролировать вооружения» в регионе.

Хотя в последние два года ралли проходило исключительно на территории России, в конце 2022 года маршрут планировали провести из Дохи в Катаре через страны Центральной Азии и Турцию и закончить его в сирийском Дамаске. В действительности участники соревнования проехали по маршруту «Астрахань-Москва», на 2023 год запланировано ралли между Казанью и Москвой. В последний раз маршрут «Шелкового пути» включал города за пределами России в 2019 году, следует из информации на официальном сайте соревнования.

Авторы расследования отмечают, что глава проекта Янборисов только за 2022 год более 60 раз созванивался с замначальником ГРУ Владимиром Алексеевым. Особенно активно они общались незадолго до и в первые месяцы после начала войны в Украине. Еще до полномасштабного вторжения Янборисов получил из рук Алексеева орден Александра Невского «за заслуги в укреплении обороноспособности страны и за успешное решение специальных задач».

Журналисты выяснили, что помимо Алексеева глава «Шелкового пути» Янборисов также общался еще как минимум с 11-ю другими сотрудниками ГРУ. Трое из них — офицеры войсковой части 29155, которые участвовали в отравлениях Скрипалей и Емельяна Гебрева боевым ядом «Новичок».

После начала войны в Украине Янборисов продолжил активно путешествовать по Европе и Азии. В Париже у него есть квартира в одном из богатых районов, на улице Прони. Журналисты предполагают, что именно эта квартира использовалась как явочная для сотрудников ГРУ. Помимо этого жилья у Янборисова также есть роскошный особняк в Болгарии — недалеко оттуда, судя по детализации разговоров, перед отравлением Емельяна Гебрева находился руководитель группы ГРУшников Денис Сергеев (также известный как Сергей Федотов).

Активы Янборисова позволяют сотрудникам российской спецслужбы иметь легальный предлог для использования недвижимости и денег в Европе, пишет The Insider.

В разговоре с журналистами издания Булат Янборисов сказал, что «Шелковый путь» (Silkway Rally — сокращенно SWR) изначально задумывался не только как спортивный проект, но и как площадка для «народной дипломатии». Он также заявил, что не имеет никаких связей с ГРУ, а орден от генерала Алексеева он получил за «помощь в доставке для Минобороны в Россию из Китая медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом».



Источники: The Insider, «Шелковый путь»

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