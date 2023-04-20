«Я нашел себя». Студент из Казахстана, чьи родственники сообщили о его похищении, записал видео, в котором сказал, что вступил в ЧВК Вагнера добровольно 

23-летний студент Томского государственного университета из Казахстана Маргулан Бекенов записал видео, в котором заявил, что вступил в ЧВК Вагнера добровольно, сообщило издание ORDA. Ранее родственники Бекенова утверждали, что его силой завербовали в ЧВК.

«Скорее всего такой вброс произошел из-за мамы, потому что она занервничала, забеспокоилась и хотела меня отсюда вытащить любым способом. В компанию ЧВК Вагнера я прибыл добровольно к пацанам воевать, внести свой вклад в специальную военную операцию. Чувствую себя здесь замечательно, коллектив здесь отличный, я нашел себя. Мне здесь нравится. Физически и эмоционально я в порядке абсолютно. Меня, еще раз повторюсь, никто не похищал», — сказал Бекенов.

Мать Маргулана Альмира Бекенова рассказала журналистам, что в марте этого года ее сын поехал навестить девушку из Томска в Краснодарский край. Спустя неделю он отправил ей сообщение, в котором рассказал, что жив, но не может позвонить.

Позже друзья по университету рассказали его матери, что Бекенова завербовали и увезли на базу ЧВК Вагнера. 9 апреля ей удалось встретиться с сыном.

«Разговаривать толком не дали. Его командир все время вмешивался в разговор. Альмира успела у него узнать, что он контракт не подписывал. Просил еды, денег. Весь изможденный, плохо одет. Налицо, что Маргулана удерживают насильно», — рассказал его дядя Дулат Бекенов. По его словам, Маргулана Бекенова уже отправили в район боевых действий.

В Казахстане за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

Источники: ORDA, Ratel

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