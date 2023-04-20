Премию World Press Photo получил украинский фотограф Евгений Малолетка. На его фотографии — женщина, попавшая под обстрел роддома в Мариуполе

Украинский фотограф Евгений Малолетка получил премию World Press Photo за кадр, сделанный в осажденном российскими войсками Мариуполе, после обстрела роддома.

Фото: Evgeniy Maloletka, Associated Press

На снимке — 32-летняя беременная Ирина Калинина, которая получила ранение при обстреле российскими военными роддома, где она находилась. Позже сын Калининой, названный в честь мира Мироном, родится мертвым, а сама она умрет через полчаса после родов.

Автор снимка — украинский фотограф Евгений Малолетка, он сделал снимок для американского агентства Associated Press. Во время осады Мариуполя он оказался одним из немногих фотографов, продолжавших документировать жизнь окруженного города. До этого Малолетка в качества фотокорреспондента освещал события Революции Достоинства, боевых действий на Донбассе и Нагорном Карабахе.

Мариуполь был осажден российскими войсками в первые дни после начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Полностью окружив город и прекратив поставки туда воды, электричества и продовольствия, российские военные почти два месяца подвергали Мариуполь массированным артиллерийским и ракетным обстрелам.

21 апреля президент России Владимир Путин объявил о взятии города, однако подразделения украинской морской пехоты и полка «Азов» продолжали оборону комплекса зданий сталелитейного завода «Азовсталь» еще почти месяц, пока не сдались 20 мая.

По данным ООН, в результате осады погибли 1348 мирных жителей. При этом в организации подчеркивают, что это не полные данные, а реальные потери среди мирного населения могут быть в разы больше. По данным украинских властей, в ходе осады и российской оккупации погибли не менее 25 тысяч горожан.

Источник: World Press Photo

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