В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским. Ранее на него написали донос, обвинив в «дискредитации» армии

В Малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы в Санкт-Петербурге перенесли спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли. Об этом сообщается на сайте театра.

«Спектакли “Гамлет”, назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорится в сообщении.

«Гамлет» показывают в МДТ с 2016 года. В 2017 году он получил премию «Золотая маска». При этом Козловский играет в этом театре с 2012 года.

10 апреля агентство ТАСС написало, что глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин написал на Козловского донос в Генпрокуратуру.

Бородин попросил силовиков проверить Козловского по статье о «дискредитации» российской армии из-за якобы публичных высказываний о войне Украине и призывов выходить на митинги. В частности, по информации Бородина, Козловский в одном из интервью призвал «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги».

Сам Козловский сказал, что «не призывал ни к каким митингам». А слова, о которых говорит Бородин, прозвучали на съемках сериала «Карамора» перед массовкой и позже вошли в документальный фильм о сериале.

В тот же день, как пишет ТАСС, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина не допускать на сцену МДТ Данилу Козловского и Ксению Раппопорт из-за их позиции по поводу войны в Украине.

17 апреля Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Бородину и ТАСС в Пресненский районный суд Москвы.

Источники: МДТ, ТАСС

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