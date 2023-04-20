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В Петербурге, несмотря на обещания законодателей, уже начали рассылать электронные повестки

12:54 • 20.04.2023

В Петербурге начали рассылать электронные повестки в военкомат. Об этом пишет местное издание «Фонтанка», ссылаясь на военного комиссара города Сергея Качковского.

По его словам, сотрудники военкоматов также прорабатывают вопрос об оповещении о призыве с помощью sms.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который приравнивает высланную на «Госуслуги» электронную повестку к полученной бумажной, а также закрывает призывникам выезд из страны.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который является одним из соавторов закона, утверждал, что рассылка электронных повесток для отправки призывников в войска начнется только с будущего осеннего призыва.

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме», — говорил парламентарий.

Источник: «Фонтанка»

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