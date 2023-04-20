В Москве за попытку теракта осудили двух антивоенных активистов. Они якобы планировали поджечь полицейскую машину и совершить суицид 

Второй Западный окружной военный суд приговорил к десяти и восьми годам заключения соответственно Антона Жучкова и Владимира Сергеева по делу о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает «Зона солидарности».

По версии следствия, Жучков и Сергеев изготовили две бутылки с зажигательной смесью и планировали поджечь полицейский автомобиль.

Жителей Омска Жучкова и Сергеева задержали 6 марта в Москве на Пушкинской площади, где проходили антивоенные протесты. Как пишет «Медиазона», силовики попросили одного из них показать содержимое рюкзака. Тогда Жучков и Сергеев приняли принесенные с собой на этот случай капсулы с метадоном.

Жучков потерял сознание по дороге в отделение по Тверскому району, Сергеев чуть позже. Обоих доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там врачи поставили им диагноз «отравление метадоном», а Сергееву, который впал в кому, диагностировали черепно-мозговую травму.

Через десять дней после выписки из больницы Жучкову и Сергееву предъявили обвинение по статье о покушении на хулиганство группой лиц с применением оружия. Позже дело переквалифицировали на статью о подготовке теракта. При этом Жучкову вменили также статью о незаконном производстве и распространении наркотиков.

Сами они рассказали, что при задержании сотрудники полиции избили их. Сергеева, по его словам, били ногами и ткнули лицом в грязную машину. Жучков рассказал, что силовики били его электрошокером, а также оскорбляли, называя его деда фашистом.

На первом допросе Сергеев сказал, что решил свести счеты с жизнью, потому что ему «стыдно за то, что сейчас происходит в Украине». А Жучков тогда якобы заявил, что боялся ядерной войны и не собирался ничего поджигать, а лишь хотел покончить с собой.

Позже адвокат Сергеева Светлана Заводцова заявила, что эти показания оба они дали под давлением и без защитника.

Согласно приговору Жучков три года проведет в тюрьме, а остальные семь лет — в колонии строгого режима. Сергеев также на три года отправится в тюрьму, а на оставшиеся пять лет — в колонию строгого режима.

Источники: «Зона солидарности», «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.