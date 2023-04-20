«Получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». Красноярский губернатор Александр Усс, чей сын сбежал из-под домашнего ареста в Италии и был объявлен в розыск в России, сообщил о своей отставке 

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о своей отставке. Об этом он написал в телеграме.

«На днях у меня состоялась встреча с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — написал Усс.

Сына теперь уже бывшего красноярского губернатора Артема Усса в США подозревают в отмывании денег и обходе санкций против России и Венесуэлы. Его задержали в Милане по американскому запросу в середине октября 2022 года.

После этого в России Артема Усса заочно арестовали, предъявив обвинение в отмывании денег, и объявили в розыск.

В конце марта 2023 года сразу после того, как апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США, где ему грозило 75 лет колонии, он срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — сказал журналистам Артем Усс несколько дней спустя.

После того, как Артем Усс вернулся в Россию, суд изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Итальянское следствие предполагало, что бежать Артему Уссу помогли сотрудники российских спецслужб. Меняя автомобили и документы его через несколько европейских стран вывезли в Россию. 13 апреля стало известно, что следователям удалось установить личности как минимум четырех человек, которые помогли сбежать Артему Уссу.

Источник: Александр Усс

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