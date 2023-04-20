На Алтае участника войны в Украине осудили на девять лет колонии за «дезертирство». Ранее его дважды признавали виновным в «самовольном оставлении части»

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил матроса Евгения Зеленкова к девяти годам колонии, признав его виновным в двух эпизодах «дезертирства» в период мобилизации.

«Военнослужащий 31 октября 2022 года без уважительных причин не явился на службу. 1 декабря Зеленков задержан сотрудниками полиции и доставлен в военную комендатуру. Однако 15 декабря матрос вновь не явился на службу. 31 января 2023 года Зеленков задержан сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Этот приговор стал для Зеленкова уже третьим. Ранее его дважды признавали виновным в самовольном оставлении части.

Так, в сентябре 2022 года суд приговорил его к году ограничений по службе. Поводом для возбуждения уголовного дела стал отъезд Зеленкова, который служил в Украине по контракту, домой. 6 марта 2022 года он покинул полевой лагерь и вернулся на службу только 30 марта после звонка из военной комендатуры.

В сентябре 2022 года Зеленков снова покинул расположение своей части и отсутствовал там почти месяц. За это суд приговорил его уже к двум годам и одному месяцу колонии поселения.

Источники: «Тайга.Инфо», Барнаульский гарнизонный военный суд

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