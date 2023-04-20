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Автор антивоенных граффити из России, которого задержали в аэропорту Еревана, смог уехать из Армении

09:12 • 20.04.2023

Автор антивоенных граффити Никита Каменский, которого задержали в ереванском аэропорту Звартноц в феврале, смог выехать из Армении. Об этом он сам сообщил правозащитному проекту «ОВД-Инфо». 

Каменский не уточнил, где он сейчас находится, но сообщил, что он в безопасности. 

В России он объявлен в розыск по обвинению в вандализме. Поводом стали антивоенные граффити, которые он нарисовал на стенах домов в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве. 

Летом 2022 года против Каменского возбудили уголовное дело о вандализме, а также составили на него административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и «дискредитации» российской армии.

После этого Каменский уехал из страны. Силовики провели у него дома обыск, а его самого в конце 2022 года объявили в международный розыск.

Армянские силовики задержали Каменского 28 февраля, когда он прилетел в Ереван из Стамбула. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Предполагалось, что Каменского экстрадируют в Россию. 

Источник: «ОВД-Инфо»

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