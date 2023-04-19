В Кемеровской области в шахте «Распадская» произошел пожар. Там могут находиться более 180 горняков

В шахте «Распадская», которая находится в городе Междуреченске Кемеровской области, произошел пожар. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МЧС.
«В шахте находится 181 горнорабочий. Все на связи, проводится эвакуация», — сказал агентству представитель ведомства.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев написал в своем телеграм-канале, что «возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров». Позже он сообщил, что всех горняков вывели из шахты на поверхность.
Угольная шахта «Распадская» считается крупнейшей в стране. Она входит в публичное акционерной общество «Распадская», в котором компания Evraz владеет более 93 процентов акций.
В 2010 году в ночь с 8 на 9 мая на шахте «Распадская» произошло два взрыва. Как пишет «Сибирь.Реалии», второй был настолько мощным, что даже на поверхности погибли семь человек. Всего тогда погибли 71 шахтер и 20 горноспасателей.
Обновлено в 16:00, добавлена новая информация
Источники: «Интерфакс», «Сибирь.Реалии», Сергей Цивилев
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