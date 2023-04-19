Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой в московские отделы полиции из-за утечки данных о силовиках в даркнет

Главное управление собственной безопасности МВД при участии ФСБ проводит проверки в полицейских отделениях Центрального округа Москвы из-за слива данных в даркнет. Об этом сообщают ТАСС, РБК и Baza.

По информации Baza и ТАСС, данные о российских силовиках попали в руки гражданам Украины. Baza отмечает, что московские полицейские занимались платными пробивами для клиентов из интернета, чем якобы воспользовались украинцы. Они «регулярно оформляли заказы на данные о силовиках, судьях и прочих спецсубъектах», пишет телеграм-канал.

По информации Baza, силовики обнаружили утечку «чувствительных» данных в середине весны. Они нашли в даркнете объявления с услугами пробива, откликнулись на них и попросили прислать информацию о нескольких сотрудниках московской прокуратуры. Позднее они получили эту информацию и установили, что данные утекли через УВД по ЦАО. Также выяснилось, что московские полицейские распределяли такие «заказы» по другим регионам и округам. Причем там не знали, что участвуют в сливе данных.

Baza утверждает, что в связи с утечкой задержаны три сотрудника отделения полиции по Таганскому района и двое — из отдела по Арбату. Начальник последнего ОВД, по данным издания, уволился по собственному желанию. Так же поступил заместитель начальника УВД по ЦАО, начальник полиции Алексей Щипов.

Источники: ТАСС, РБК, Baza.

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