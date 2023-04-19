Комиссия по делам несовершеннолетних отказалась от иска об ограничении прав родителей Маши Москалевой

Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов отказалась от иска об ограничении родителей Маши Москалевой, которая нарисовала в школе антивоенный рисунок, в правах. Об этом сообщают издания «Тульские новости» и «Вести Тула».

Председатель комиссии Светлана Давыдова сообщила журналистам, что причины, по которым этот иск подавался, сейчас устранены. «Все это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой. В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. … Ходатайство об отказе от иска направлено в суд. Мы продолжим сопровождать семью и оказывать ей всестороннюю помощь», — говорится в сообщении, которое цитируют «Тульские новости».

Представители комиссии подали в суд иск об ограничении родительских прав отца и матери Маши Москалевой в январе 2023-го. Тогда же Светлана Давыдова сообщила, что семья Москалевых — то есть Маша и ее отец Алексей, который воспитывал дочь один — с мая прошлого года состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении».

В апреле 2022-го Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. Учительница сразу вызвала в школу полицию, но девочка, не дожидаясь силовиков, убежала домой. На следующий день ее отца задержали и в тот же день оштрафовали по статье о «дискредитации» армии — за комментарий в «Одноклассниках».

В декабре в квартиру Москалевых пришли с обыском. 2 марта Алексея Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест по делу о повторной «дискредитации» армии. 13-летнюю Машу забрали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В начале апреля девочку из приюта забрала ее мать Ольга Ситчихина, которая ранее не общалась с дочерью около семи лет. С тех пор о местонахождении Маши Москалевой неизвестно, пишут в ее группе поддержки в телеграме. Волонтер из общественной организации «Тульский областной народный совет» Елена Агафонова звонила Ольге Ситчихиной после того, как та забрала Машу, и просила дать девочке трубку. Ситчихина отказалась это делать и попросила больше не звонить ей.

Точное местонахождение отца Маши Москалевой — Алексея — также неизвестно. 28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил его к двум годам колонии, однако еще до объявления решения судьи мужчина сбежал из-под домашнего ареста. На следующий день его задержали в Минске и поместили в исправительное учреждение «Жодино». Белорусские правозащитники пытались навестить Алексея, но не смогли попасть к нему. «Документов, что он там сидел или продолжает сидеть, нет», — сказал адвокат Дмитрий Захватов.

13 апреля ТАСС сообщил, что Москалев был передан в Россию. Адвокат Дмитрий Захватов сказал, что документальных подтверждений этому у стороны защиты также нет. Последний раз адвокаты разговаривали с Алексеем Москалевым до его побега.



Источники: «Тульские новости», «Вести Тула», «Свободу Маше Москалевой» (2), ТАСС

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