Израиль отменил программу экстренной репатриации для россиян и белорусов

Граждане России и Беларуси больше не смогут воспользоваться процедурой экстренной репатриации в Израиль. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Министерство иммиграции и абсорбции страны. При этом для украинцев порядок экстренного получения израильского гражданства остается прежним. Единственное изменение — с 15 июня их будет обслуживать не 10 центров, а три.

Местные власти объяснили отказ от программы для россиян и белорусов тем, что в последнее время в Израиль прибывает все меньше заявителей «без визы в связи с бегством из зоны боевых действий». В заявлении ведомства говорится, что граждане России и Беларуси, прибывшие в Израиль до 15 апреля 2023 года, до 15 июня еще могут получить израильский паспорт по ускоренной процедуре. Если они не уложатся в срок, им нужно будет проходить этот процесс в общем порядке, что занимает от нескольких месяцев до года. То же касается тех, кто приехал в Израиль после 15 апреля.

Власти страны ввели процедуру экстренной репатриации весной 2022 года — на фоне резкого роста желающих получить паспорт Израиля. Она значительно ускоряет и упрощает процесс получения израильского гражданства: по ней можно оформить гражданство за несколько месяцев.

Издание Times of Israel со ссылкой на Еврейское агентство сообщает, что в прошлом году в Израиль репатриировались более 70 тысяч человек. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. Более половины иммигрантов прибыли из России, пятая часть — из Украины.

Источники: The Moscow Times, Times of Israel

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