В Кремле утверждают, что Путин вчера посетил аннексированные Херсонcкую область и ЛНР. Однако, судя по видео, поездка могла состояться еще до Пасхи, отмечает «Агентство»

18 апреля на сайте Кремля была опубликована информация о визите президента Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии «Восток» в аннексированной ЛНР.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что поездка президента в войска состоялась «вчера».

В то же время видео, опубликованное на сайте Кремля, свидетельствует о том, что Путин посетил военных еще на прошлой неделе. На это обратило внимание издание «Агентство».

Так, на одном из опубликованных видеороликов президент вручает военным икону, которая, по его словам, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны российской армии в XIX веке». При этом Путин в какой-то момент говорит: «Сейчас вот Пасха будет, да?»

Эти слова, очевидно, указывают на то, что события на видео происходят до 16 апреля, когда в этом году православные христиане праздновали Пасху.

Как обратило внимание «Агентство», позже это видео на сайте Кремля было отредактировано и из аудиоряда пропало слово «будет». Аналогичной правке подверглись фрагменты видео, которые были выложены в телеграм-канале пресс-службы президента. Теперь там можно услышать: «Сейчас вот Пасха, да?».

Тем не менее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков продолжает утверждать, что поездка Путина состоялась именно 17 апреля.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет», — пояснил Песков.

Источник: «Агентство»

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