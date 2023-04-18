В колонии Алексей Навальный отказался сидеть в камере с человеком, у которого «большие проблемы с личной гигиеной». В ответ тюремщики избили его и пригрозили новым уголовным делом 

Сотрудники колонии, в которой содержится Алексей Навальный, применили к нему силу и угрожали новым уголовным делом. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

По его словам, в камеру к Навальному в очередной раз подселили заключенного, у которого «большие проблемы с личной гигиеной». Политик отказался в нее заходить и заявил, что в отношении него совершается провокация.

«Когда Навального заводили из рабочей камеры в его обычную он обнаружил, что туда снова помещен его постоянный сосед “бомж”, доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался», — пишет Кобзев.

По его словам, Навальный заявил, что администрация колонии провоцирует его на применение силы по отношению к сокамернику.

«Администрация, зная, что по тюремным правилам он должен применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры, специально провоцирует его, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела», — написал Кобзев.

В ответ представитель администрации колонии вызвал сотрудников в касках и бронежилетах, которые ударили Навального в пах и силой затащили в камеру.

«Ну, а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, до 5 лет лишения свободы) и пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа», — подытожил Кобзев.

Источник: Вадим Кобзев

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