Суд в Москве оштрафовал 70-летнюю пенсионерку за «дискредитацию» армии. Находясь в санатории, она вслух похвалила Владимира Зеленского, после чего на нее донесли в полицию

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю пенсионерку Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии (20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Находясь на лечении в санатории 24 декабря 2022 года, Слегина вслух сказала, что украинцы молодцы, так как защищают свою страну. Также она назвала президента Украины Владимира Зеленского умным и красивым человеком.

Через три дня в санаторий к пенсионерке пришел силовик в гражданском. Он переписал паспортные данные Слегиной и уехал. Затем в лечебное учреждение приехали полицейские и увезли пенсионерку в отделение. Там ее заставили показать содержимое смартфона, угрожая арестом на 15 суток. Не обнаружив в телефоне Слегиной ничего интересного, ее допросили: задавали вопросы о том, откуда она родом и есть ли у нее родственники в Украине.

По данным «ОВД-Инфо», на Слегину донесли две официантки санатория и бывший сотрудник ФСИН на пенсии, который отдыхал в этом учреждении. В полиции на женщину составили протокол о «дискредитации» российской армии. При этом в документе ей приписали слова, которые она не произносила, рассказала пенсионерка «ОВД-Инфо». В частности, в протоколе женщине вменили фразу о том, что «скоро Зеленский захватит Россию и всем станет плохо». Слегина подписала протокол, так как плохо видит без очков. О содержании документа она позднее узнала от силовиков. После составления протокола женщину доставили в Нальчикский городской суд, однако судьи не оказалось на месте и Слегину отпустили.

В итоге заседание состоялось в Щербинском районном суде Москвы 18 апреля. По данным «ОВД-Инфо», оно длилось около пяти минут. Судья отказала адвокату Слегиной в просьбе отложить заседание из-за плохого самочувствия пенсионерки. Судья заявила, что если женщина «не в реанимации лежит», то это не уважительная причина для переноса.

Источник: «ОВД-Инфо»

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