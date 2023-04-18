Против 19-летнего жителя Твери возбудили уголовное дело о покушении на госизмену. Он якобы пытался вступить в легион «Свобода России» и воевать на стороне Украины

В отношении 19-летнего жителя Твери возбудили уголовное дело о покушении на госизмену (часть 3 статьи 30 и статья 275 УК). Об этом сообщает издание Astra. Правозащитный проект «Первый отдел» называет имя юноши — Семен Кошевой.

По версии следствия, Кошевой якобы собирался вступить в легион «Свобода России» и воевать на стороне ВСУ. Никаких доказательств его вины не обнародовано. Astra сообщает, что Кошевой находится под арестом с 20 марта, хотя уголовное дело о покушении на госизмену против него возбудили только 17 апреля. Журналисты отмечают, что изначально юношу задержали в Белгородской области и арестовали на 15 суток за «пьянство». Затем его вновь поместили в спецприемник еще на 15 суток по той же статье. 14 апреля на Кошевого составили протокол о «демонстрации нацистской символики» (статья 20.3 КоАП), и уже после этого возбудили против него уголовное дело.

Процесс над Кошевым — не первый, в котором фигурирует легион «Свобода России». В октябре 2022 года на границе с Грузией арестовали 21-летнего москвича Савелия Фролова. «Медиазона» называет его первым в России обвиняемым в покушении на госизмену. Изначально Фролова арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Затем — еще на 15 суток за «неповиновение» требованиям пограничников. После этого его вновь поместили в спецприемник на 15 суток по статье о мелком хулиганстве — Фролов якобы матерился на улице. 2 декабря против него возбудили уголовное дело о покушении на госизмену. Следствие считает, что юноша собирался ехать в Украину, чтобы вступить в легион «Свобода России».

12 апреля Белгородский областной суд приговорил еще одного фигуранта дела по этой же статье Сергея Глушенкова к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Его задержали при попытке пересечения границы с Украиной. Суд посчитал, что белгородец также собирался вступить в «Свободу России» и воевать на стороне Украины.

В марте 2023 года российский Верховный суд признал вышеназванное формирование «террористической организацией». Существует ли оно на самом деле — неизвестно, отмечает «Первый отдел».



Источники: Astra, «Первый отдел», «Медиазона» (2)

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