Производитель водки Absolut прекратил поставки в Россию спустя неделю после их возобновления — на фоне резкой критики компании в Швеции

Шведская компания Absolut, которая производит одноименную водку, объявила о прекращении поставок в Россию спустя неделю после их возобновления. Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Стефани Дюрру.

По ее словам, Absolut не считает возможным «подвергать сотрудников и партнеров массированной критике во всех формах». «Реакция последних дней ясно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего расширенного сообщества в Швеции», — говорится в заявлении Дюрру. При этом она не исключила, что продукция компании может появиться в России в рамках параллельного импорта. По ее словам, руководство Absolut не может на это повлиять.

Absolut принадлежит французской компании Pernod Ricard. После начала войны в Украине концерн прекратил экспорт своей продукции в Россию. 11 апреля 2023-го руководство компании заявило о возобновлении поставок «в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость». После этого шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро призвала руководство Absolut немедленно прекратить экспорт в Россию и назвала это «издевательством над всеми, кто борется за выживание Украины». Другие шведские политики в соцсетях призвали к бойкоту компании.

Источник: Absolut

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