Пригожин, вероятно, вернул себе расположение Путина — ISW

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, снова вернул себе расположение президента Владимира Путина. Об этом аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут в свежей сводке.

Они утверждают, что ЧВК снова получает «подкрепление, оружие и политическое признание». Как полагают в ISW, Пригожин снова оказался в фаворе, благодаря тому, что части регулярной российской армии во время зимнего наступления не смогли выполнить поставленные им задачи.

В Институте напоминают, что последние несколько месяцев Пригожин открыто конфликтовал с российским Минобороны, обвиняя военное руководство, в частности, в прекращении поставок артиллерийских снарядов и других боеприпасов подразделениям наемников.

Тогда ISW писал, что военное ведомство и сам Путин, вероятно, пытаются снизить политическое влияние Пригожина, для чего намеренно создают условия, в которых ЧВК Вагнера несет максимальные потери под Бахмутом. Теперь Пригожину удалось добиться возобновления поставок боеприпасов, считают в ISW.

В пользу этой версии говорит и публикация в американской New York Times, где рассказывалось о том, что Путин прикладывал усилия, чтобы урегулировать конфликт между основателем ЧВК Вагнера и Минобороны. Для этого президент даже якобы организовал личную встречу Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу, которая состоялась 22 февраля. Данные об этом обнаружились в недавней утечке секретных документов Пентагона.

Как пишет ISW, сейчас ЧВК Вагнера также получает подкрепления в живой силе. Так, по данным Института, инструкторы компании занимаются подготовкой трех бригад, сформированных из мобилизованных россиян.

Еще одним признаком того, что конфликт между Пригожиным и Минобороны исчерпан, аналитики называют недавнее заявление основателя ЧВК Вагнера о передаче фланговых позиций в районе Бахмута от наемников подразделениям регулярной армии России.

Источник: ISW

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