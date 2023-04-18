Помощник прокурора в Нижнем Тагиле занимался с заключенной оральным сексом. Взамен он обещал помочь ей с условно-досрочным освобождением

Помощник прокурора по надзору за исправительными учреждениями в Нижнем Тагиле несколько месяцев занимался с заключенной из ИК-6 оральным сексом в обмен на обещания помочь ей освободиться по УДО. Об этом сообщает портал e1.ru. В отношении сотрудника проводится служебная проверка.

Источник в главном управлении ФСИН рассказал e1.ru, что «все началось примерно в начале года и длилось несколько месяцев». Изначально помощник прокурора приехал в ИК-6 «по какой-то жалобе», а потом «зачастил» — стал навещать одну из заключенных «чуть ли не каждую неделю». Оперативники обратили на это внимание и поставили прослушку. Выяснилось, что помощник прокурора занимался с девушкой оральным сексом. В обмен на это он обещал ей помощь в условно-досрочном освобождении.

Сейчас силовика проверяют на предмет принуждения к действиям сексуального характера и аморального поведения, пишет e1.ru. На допросе заключенная подтвердила факт полового контакта с помощником прокурора в обмен на помощь в освобождении по УДО. Она не подавала жалоб на силовика.

Журналисты e1.ru обратились в областную прокуратуру и главное управление ФСИН, но там от комментариев отказались.

Источники: e1.ru

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