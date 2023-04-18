Ответственного за призыв полковника Мертвищева, который просил взятку в виде стиральной машины, оштрафовали на 400 тысяч рублей 

235-й гарнизонный военный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей ответственного за призыв на военную службу сотрудника Генерального штаба Ивана Мертвищева. Он пытался получить взятку стиральной машиной Bosch за положительный отзыв о работе военного комиссариата района Раменки. Полковнику также на два года запретили занимать должности в государственных органах, пишет «Коммерсантъ».

Изначально Мертвищева обвиняли в получении взятки, но позже, как отмечает издание, его дело переквалифицировали на покушение на мошенничество.

В ноябре 2022 года полковник Мертвищев должен был провести проверку объединенного военного комиссариата Западного административного округа города Москвы. За неделю до этого он позвонил военному комиссару района Раменки, который как раз не входил в план проверки, и сказал, что проблем можно избежать подарив ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей.

Военный комиссар Раменок притворился, что согласен, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Мертвищева задержали во время передачи ему стиральной машины.

Перед оглашением приговора Мертвищев признал вину и сказал, что хотел заработать, так как после ремонта квартиры ему срочно нужна была стиральная машина для ванной комнаты.

Вынося приговор суд учел смягчающие обстоятельства, а именно то, что Мертвищев признал вину и ранее принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Кроме того, во время процесса полковник Мертвищев написал рапорт, в котором попросил отправить его воевать в Украину.

Источник: «Коммерсантъ»

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