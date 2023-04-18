«Нас как мясо — в штурмовую группу»: на билбордах в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону появились сообщения с рассказами про войну в Украине, написанные от лица мобилизованных

На цифровом рекламном щите в Екатеринбурге и на экранах в ростовском ТЦ неизвестные разместили цитаты российских солдат и их родственников про войну в Украине. Фотографии из Екатеринбурга опубликовало издание It’s My City. В сообщениях на билбордах, в частности, говорилось, что мобилизованных в первый день отправили на штурм «как мясо». Кроме того, на щитах были сообщения о том, что у российских солдат нет еды и что они вооружены старой техникой.

Фото: It's My City

О взломах экранов в торговом центре «Горизонт» в Ростове-на-Дону сообщило издание 161.ru. Редакция не показывает фотографии экранов целиком, но отмечает, что на них на несколько минут появились критические высказывания о войне, «якобы принадлежащие жителям России и Украины», а также фотография Владимира Путина.

В администрации Екатеринбурга журналистам It’s My City сообщили, что взлом экранов произошел одновременно не только в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, но и в Ульяновске. В пресс-службе мэрии города добавили, что экраны были отключены через 15 минут после начала трансляции на них сообщений, написанных от лица мобилизованных.

Источник: It’s My City

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