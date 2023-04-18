Крупнейший кипрский банк Bank Of Cyprus закрывает счета россиян 

Крупнейший банк Кипра — Bank Of Cyprus — закрывает счета своих российских клиентов. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на компанию Main Partner Trust, оказывающую юридические и финансовые услуги клиентам на Кипре, а также на клиентов банка, уже получивших соответствующие уведомления.

Как сообщила директор Main Partner Trust Алена Сахарова, уведомления о скором закрытии счетов Bank Of Cyprus начал рассылать своим российским клиентам в середине апреля. В них уточняется, что счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма. Поводом для закрытия счетов в кредитной организации называют несоответствие данных пользователя правилам процедуры «Знай своего клиента».

Как утверждают в Main Partner Trust, реальными основаниями для закрытия счета могут быть налоговое резидентство РФ, наличие дохода от санкционного бизнеса в России, «нетипичный» вид на жительство на Кипре, например категорий F или «визитер», а также виза «цифрового кочевника».

Как отметили в компании, клиенты, привлекшие внимание банка и рискующие остаться без счета Bank Of Cyprus, получают регулярные запросы банка о предоставлении информации об оплате коммунальных услуг. В Main Partner Trust пояснили, что таким образом кредитная организация выясняет, действительно ли клиент живет на Кипре.

В свою очередь, источник Forbes на банковском рынке утверждает, что счета клиентов из России закрывает не только Bank Of Cyprus, но другие местные банки, в том числе греческие Hellenic Bank и Alpha Bank. Авторы публикации предполагают, что такие действия банков связаны с опасениями кредитных организаций попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.

В середине апреля также появилась информация о закрытии инвестиционных счетов россиян одним из крупнейших банков в ОАЭ — Emirates NBD. Как пишет Forbes, это также было связано с международными санкциями.

Ранее швейцарские банки UBS и Сredit Suisse предупредили своих российских клиентов о блокировке счетов, если они будут платить налоги в России.

Источник: Forbes

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