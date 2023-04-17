В Иране десятерых военных признали виновными в крушении украинского Боинга в 2020 году. Они приняли гражданский лайнер за вражескую цель и сбили его двумя зенитными ракетами

Суд в Иране приговорил десятерых военных к различным срокам лишения свободы, признав виновными в причастности к крушению пассажирского авиалайнера украинской авиакомпании в 2020 году.

Наибольший срок в 13 лет получил оператор зенитно-ракетного комплекса «Тор», который ошибочно определил гражданский лайнер, как вражескую цель, и без согласования с командованием выпустил по нему две ракеты. При этом суд пришел к выводу, что подсудимый ошибся и не имел намерения уничтожить пассажирский самолет.

Девять других военных были приговорены к срокам от одного до трех лет лишения свободы. Всех фигурантов также обязали выплатить семьям каждого погибшего компенсацию в 150 тысяч долларов.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившиеся на борту. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В день катастрофы иранские военные нанесли удар по американским базам в Ираке. Тегеран назвал это возмездием за убийство американцами по приказу бывшего тогда президентом США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани. Как заявили тогда иранские власти, оператор ЗРК «Тор» принял пассажирский лайнер за американскую крылатую ракету.

Источник: IRNA

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