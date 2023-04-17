«Решение для себя приехать сюда принял уже давно». Объявленный в розыск мэр приморского города нашелся на фронте в Украине

Объявленный в розыск мэр города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев записал видеообращение, в котором заявил, что находится на войне в Украине. Ролик он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Дорогие друзья! На данный момент я нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных», — заявил Абушаев. На кадрах он в полной экипировке и с автоматом в руках стоит на фоне разрушенного здания. Определить по видео место и дату съемки не представляется возможным.

На вопросы журналистов в соцсетях Абушаев отвечать не стал. При этом в пресс-службе администрации Большого Камня заявили, что глава города не уходил в отставку, а находится в отпуске. В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю сообщили, что Абушаев все еще в розыске.

В конце марта его заочно арестовали и объявили в федеральный розыск по обвинению в махинациях с земельными участками в пригороде Владивостока и в незаконном ведении бизнеса.

Как утверждает следствие, с июня 2019 года по июль 2020 года Абушаев вместе с двумя неназванными подельниками предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой площадью более трех гектар. После этого землю переоформили на третьих лиц и разделили на 22 участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Источники: Рустям Абушаев

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