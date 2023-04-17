«Медиазона» выяснила, что в колониях 35 регионов России не хватает 17 тысяч заключенных, вероятно, как минимум часть из них завербовали на войну в Украине 

Журналисты «Медиазоны» изучили статистику некоторых региональных управлений ФСИН и пришли к выводу, что в 35 регионах страны в колониях из колоний исчезли около 17 тысяч заключенных. Журналисты предполагают, что большая часть из них отправилась воевать в Украину.

Издание отмечает, что не все регионы публикуют статистику о количестве заключенных. Актуальные данные удалось собрать по 58 региональным управлениям ФСИН. А архивные, которые необходимы для сравнения с актуальными цифрами, были доступны только в 35 регионах.

Так, оценив динамику изменения числа заключенных за последний год «Медиазона» пришла к выводу, что к началу 2023 года в колониях в этих 35 регионах стало на 17 тысяч человек меньше.

При этом всего в 2022 году население тюрем сократилось на 33 тысячи человек, уточняет издание. Напоминая, что около 20 тысяч из них в прошлом году были завербованы на войну в Украине ЧВК Вагнера. Сравнив свежие и архивные данные, журналисты выяснили из каких регионов чаще всего «пропадали» заключенные.

В начале 2022 года в колониях Самарской области находилось 10,2 тысячи человек. В начале 2023 их осталось всего семь с половиной тысяч.

«Такой спад нельзя объяснить историческим трендом, ведь за предыдущий 2021 год число заключенных в области наоборот увеличилось более чем на 300 человек», — уточняет «Медиазона».

В Челябинской области за это время тюремное население сократилось на 1574 человека, в Кировской области — на 1153, а в Татарстане чуть больше, чем на тысячу.

«Медиазона» подчеркивает, что это неполные данные. Здесь не учитываются заключенные, которых перевезли в другие колонии. Например, журналистам не удалось понять, почему в аннексированном Крыму и Смоленской области заключенных стало заметно больше.

Собеседник издания в одной из колоний Тульской области рассказал, что, по словам сотрудников ФСИН, из всех колоний региона на фронт завербовались около тысячи человек. Эта цифра совпадает с подсчетами журналистов, по данным которых из Тульской области за год «пропали» 875 заключенных.

Но в некоторых регионах подсчеты журналистов не совпадают с цифрами, о которых рассказывают заключенные. ФСИН Красноярска отчитался, что за год заключенных стало меньше на 54 человека. При этом в СМИ есть сообщения, что в этом регионе активно вербовали осужденных. Бывший политзаключенный Иван Асташин рассказывал, что только из норильской ИК-15 на фронт отправились 270 человек.

В феврале 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что больше не будет вербовать заключенных. Теперь, по его словам, этим будет заниматься министерство обороны.

Как пишет «Медиазона», эти слова Пригожина подтверждают правозащитники и сами заключенные. В частности об этом говорят источники в колониях фонда «Русь сидящая». Однако, отмечает издание, оценить, сколько осужденных забрали на войну за последние пару месяцев, пока невозможно.

Источник: «Медиазона»

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