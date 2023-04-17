Бывшая военнослужащая ВМС США призналась, что была одним из администраторов телеграм-канала Donbass Devushka, где были опубликованы секретные документы американской разведки — WSJ

Одним из администраторов «пророссийского» телеграм-канала Donbass Devushka, в котором были опубликованы секретные документы Пентагона и американской разведки из недавней утечки, оказалась бывшая военнослужащая ВМС США Сара Билс. Об этом она сама рассказала изданию The Wall Street Journal.

По словам Билс, она является одним из 15 человек «по всему миру», которые поддерживают работу канала. Имена этих людей она назвать отказалась.

В то же время Билс подчеркнула, что секретные документы в канале опубликовала не она.

В начале апреля стало известно о публикации в различных социальных сетях секретных документов Пентагона, касавшихся обстановки на фронте в Украине и подготовки при поддержке западных союзников контрнаступления ВСУ. Вскоре в сети обнаружили вторую порцию секретной информации, в которой речь шла уже не только об Украине, но и о борьбе с международным терроризмом, обстановке на Ближнем Востоке и взаимоотношениях с Китаем.

После обнаружения утечки Пентагон объявил о проведении расследования с целью установления ее источника.

13 апреля был задержан подозреваемый в организации утечки. Им оказался 21-летний служащий ВВС США Джек Тейшейра. Друзья задержанного по онлайн играм сообщили властям, что он публиковал секретные документы в группах чат-платформы для геймеров Discord с начала войны в Украине.

Источник: The Wall Street Journal

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