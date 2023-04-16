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В Москве возбудили уголовное дело из-за видео, на котором сжигают Коран в Косинском парке 

17:22 • 16.04.2023

Столичное МВД возбудило уголовное видео из-за видео, на котором сжигают Коран в Косинском парке. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. 

14 апреля в тиктоке появилось видео, на котором неизвестный под песню Стаса Михайлова «Поднимись, Святая Русь» сжигает Коран. Все происходит на берегу Белого озера напротив храма Успения Богородицы в Косинском парке. На видео также наложен текст: «Москва для русских» и «знайте свое место», а в описании видео сказано: «Нет мечетям на святой земле». 

Ролик выложил пользователь с ником rusfoines9v. Это единственное видео, опубликованное на его странице. К вечеру 16 апреля ролик посмотрели 670 раз и 27 человек оставили комментарии, в основном осуждающие. 

Тем не менее видео быстро разошлось по сети. Рамзан Кадыров написал, что такого рода провокации не нужны «ни мусульманам, ни православным» и обвинил во всем украинцев.

«Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе», — написал глава Чечни.  

Для поиска автора ролика, по словам Кадырова, привлекли ФСБ, московскую мэрию и «его специалистов». 

В марте 2023 год жители района Косино-Ухтомское выступили против строительства мечети у Святого озера. Они выходили на акции протеста, а соответствующая петиция набрала на Change.org более 27 тысяч подписей. 

6 апреля столичный мэр Сергей Собянин объявил, что новую мечеть не будут строить в Косино-Ухтомском районе, а вместо этого ее возведут рядом с метро «Косино». 

К тому же стало известно, что площадь мечети будет не 40 тысяч квадратных метров, как сообщалось ранее, а всего 2,5 тысячи. 

Источники: rusfoines9v, МВД, Рамзан Кадыров 

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