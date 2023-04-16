В Москве во время концерта группы «Наив» ее солист рассказал со сцены историю Маши Москалевой. В ответ зрители начали скандировать — «Хуй войне!» 

В Москве во время концерта группы «Наив» в клубе 1930 Moscow солист Александр Иванов вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева» и попросил зрителей обратить внимание на то, что произошло со школьницей и ее отцом из-за антивоенного рисунка. Видео выступления опубликовала «Медиазона».

«Друзья, пользуясь случаем. Не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело — не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то. Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО», — сказал Иванов.

В ответ зрители начали аплодировать и скандировать — «Хуй войне!»

В конце апреля 2022 года на уроке изо Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок. Ее отца Алексея Москалева вызвали в школу, а позже оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за комментария в «Одноклассниках».

После этого против Москалева возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии из-за поста об убийствах мирных жителей в Буче. 28 марта 2023 года Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима.

На самом заседании Москалева не было. Накануне он сбежал из-под домашнего ареста. Спустя два дня его задержали в Минске. 12 апреля правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на защитника из Беларуси сообщил, что Москалева экстрадировали в Россию.

После ареста Москалева его дочь Машу поместили в приют. Там школьница провела больше месяца прежде, чем ее забрала домой мать Ольга Ситчихина, которая до этого семь лет не общалась с дочерью.

Источник: «Медиазона»

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