Польша и Венгрия временно запретили ввозить украинское зерно

Польша, а затем и Венгрия ввели временные запреты на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

Так, в субботу Польша после протестов местных фермеров ввела временный запрет на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции. Как пишет Reuters, председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объяснил это защитой интересов собственных граждан. При этом он добавил, что страна остается «неизменным другом и союзником Украины».

На следующий день о решении до 30 июня 2023 года запретить ввоз украинской сельхозпродукции объявили в Венгрии. Это коснется импорта зерна и масличных культур, а также других сельскохозяйственных продуктов. Министр сельского хозяйства страны Иштван Надь сказал, что на такой шаг власти решились «в интересах венгерских фермеров».

Ранее на прошлой неделе власти Словакии запретили на территории страны перерабатывать и продавать украинское зерно, а также изготовленную из него муку. В министерстве сельского хозяйства страны заявили, что в одной из партий украинской пшеницы обнаружили пестициды, которые запрещены на территории Евросоюза.

В свою очередь, в министерстве сельского хозяйства Украины заявили, что решение Польши о запрете импорта украинского зерна нарушает соглашение, достигнутое на фоне протестов польских фермеров в апреле. Тогда решили, что украинскую пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапс можно поставлять в Польшу, но только при условии, что к июлю эти товары отправят в другие страны.

Как пишет Bloomberg, часть украинских сельхозпоставок, которые Польша и другие европейские страны согласились отправить на мировые рынки, сейчас скапливается в Восточной Европе.

В начале апреля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза из-за проблем со скопившимся украинским зерном. Они просили Брюссель закупить его «на гуманитарные нужды» и освободить склады для местной продукции.

Источники: Reuters, 24.hu, mpsr.sk, Bloomberg, The Associated Press

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