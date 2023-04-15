В Судане подразделения местного спецназа совершили попытку военного переворота и вступили в бой с силами регулярной армии

В Судане произошла попытка военного переворота. Подразделения Сил быстрого реагирования заявили о взятии под контроль ряда ключевых объектов в суданской столице городе Хартуме. Об этом сообщает Reuters.

Как передает агентство, Силам быстрого реагирования удалось занять президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт Хартума, который после этого перестал принимать рейсы. Позже представители спецназа также заявили, что под их контролем находятся аэропорты в городах к северу и западу от столицы.

При этом подразделения спецназа вступили в бой с частями регулярной армии, обвинив их в неспровоцированном нападении на одну из своих баз.

В местных больницах заявили, что в результате боев в жилых районах города есть пострадавшие среди гражданского населения. Также сообщалось о перестрелке в возле здания государственного телевидения, об этом в эфире заявил один из ведущих.

В свою очередь, командование суданской армии заявило о проведении широкомасштабной военной операции против мятежников с применением всех видов легкого и тяжелого вооружения, включая авиацию.

Как передает Reuters с места событий, в городе периодически слышны стрельба и взрывы.

Источник: Reuters

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