В Ростове-на-Дону будут судить пятерых украинских военнослужащих, обвиняемых в организации террористического подполья на аннексированных Россией территориях

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело об организации террористического подполья на аннексированных Россией украинских территориях. Обвиняемыми по нему проходят пятеро бывших и действующих украинских военнослужащих. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как утверждают следователи из ФСБ, обвиняемые — контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также украинский военный в отставке Юрий Петров готовили нападение на гуманитарный конвой и российских военных в Запорожской области Украины.

Все пятеро обвиняемых жители Мелитополя, который российские власти объявили столицей аннексированной части Запорожской области Украины.

Как утверждают в ФСБ, все фигуранты состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя». Антитеррористической операцией (АТО) в Украине называли боевые действия против вооруженных сепаратистов на Донбассе.

По версии следствия, глава «Союза участников АТО Мелитополя» Владимир Минко спланировал теракт. Согласно плану, подпольщики должны были взорвать заминированный автомобиль, заранее припаркованный поблизости от пункта выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе. После подрыва автомобиля участники операции якобы должны были забросать противотанковыми гранатами российскую военную технику, охраняющую пункт выдачи.

Как утверждается, этот план был сорван сотрудниками ФСБ, которые 6 апреля 2022 года обнаружили в гараже Горлова уже заминированный автомобиль. Позже сотрудники ФСБ нашли тайники с оружием, патронами и гранатами и заявили, что они якобы принадлежат членам подполья.

Следователи утверждают, что изготовил бомбу и установил ее в автомобиль сам Игорь Горлов, он же вместе с Юрием Петровым занимался поиском оружия и оборудованием тайников. Остальные же фигуранты этого дела якобы занимались сбором данных о передвижениях российских военных и местах их дислокации. Кроме того, они якобы пытались вербовать новых членов подполья в анонимных мессенджерах.

Вскоре после того, как ФСБ стало известно о планах подпольщиков, все пятеро фигурантов были задержаны. Из Мелитополя их доставили в Крым, где они были арестованы решением Киевского суда Симферополя, после чего украинцев этапировали в московское СИЗО «Лефортово».

Как пишет «Коммерсантъ», на начальном этапе следствия все фигуранты частично признали вину в подготовке терактов. Однако позже большинство из них отказались от своих показаний.

Источник: «Коммерсантъ»

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