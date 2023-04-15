«Он сдох, все, проехали». Депутаты Госдумы донесли на нового директора Пушкинского музея из-за ее слов о Сталине

На этой неделе несколько депутатов Госдумы написали доносы в Следственный комитет и Генпрокуратуру на нового директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву. Поводом стали ее слова о Сталине, которые она произнесла в эфире телеканала RTVI 22 марта.

«Фигура Сталина — сложная, неоднозначная. И я приверженец очень простой позиции — он сдох, все, проехали. Мы не можем мерять нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным. Это смешно просто», — сказала, среди прочего, Лихачева.

«Люди сидят на полном серьезе обсуждают смерть Сталина. Граждане, вы там совсем что ли кукухой поехали? Вообще больше обсудить нечего? <...> Для нас Сталин всегда был таким, я бы сказала, маркером, что ли. Он для нас предмет поп-культуры, как Микки Маус», — добавила она.

По ее словам, у нее было три изображения Сталина. «Один из них был куском мыла. Мы его смылили. Смылить Сталина — это круто, по-моему», — продолжила Лихачева.

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, Сергей Обухов и Михаил Матвеев усмотрели в этих высказываниях реабилитацию нацизма и оскорбление участника Великой отечественной войны, после чего написали заявление в Следственный комитет с просьбой проверить слова Лихачевой. В свою очередь, их соратница по партии депутат Нина Останина написала аналогичный донос, но уже в Генпрокуратуру.

По мнению парламентариев, «оскорбляя И.В.Сталина Лихачева очевидно выполняет заказ определенных реваншистских сил на искажение истории и нивелирование роли советского народа в победе над фашизмом».

Елизавета Лихачева стала директором Пушкинского музея 21 марта 2023 года, сменив на этом посту Марину Лошак. Тогда же в сети распространилось видео 2018 года в бытность Лихачевой директором Архитектурного музея. На кадрах, снятых в рабочем кабинете Лихачевой, видна фотография Сталина, стоящая на комоде. Позже сама Лихачева объяснила, что эту фотографию ей подарили коллеги.

Источник: РИА «Новости»

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