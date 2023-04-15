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«Моя страна, ты сдурела». 75-летнему жителю Лобни предъявили обвинение по уголовному делу о «дискредитации» армии из-за трех постов во «ВКонтакте»

17:51 • 15.04.2023

75-летнему жителю подмосковной Лобни Анатолию Рощину предъявили обвинение по уголовному делу о повторной «дискредитации» армии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на адвоката Рощина Евгению Григорьеву.

По ее словам, поводом для возбуждения уголовного дела стали три поста ее подзащитного во «ВКонтакте». В них Рощин назвал Россию «фашистским» государством, войну в Украине — «агрессией», а также написал «Слава Украине и позор агрессорам».

15 марта дома у Рощина силовики провели обыск. Они изъяли компьютеры, телефоны, а также флаг Украины. После обыска мужчину отвезли на допрос. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело о повторной «дискредитации» армии на Рощина завели, благодаря уже имеющемуся у него штрафу по административной статье о «дискредитации» Вооруженных сил России.

29 марта 2022 года Лобненский городской суд оштрафовал Рощина на 30 тысяч рублей из-за проведенного им одиночного пикета. Тогда мужчина вышел к зданию городской администрации с плакатом, на котором было написано: «Моя страна, ты сдурела. Украина, прости меня за агрессию».

Источник: «ОВД-Инфо»

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