Журналисты установили имена более 20 тысяч российских солдат, погибших в Украине

«Русская служба Би-би-си» на основе открытых данных установила имена 20451 российского военного, погибшего на войне в Украине. По информации издания, темпы прироста потерь остаются высокими. Особенно много погибших насчитывается среди войск, воюющих под Бахмутом. Также погибают много мобилизованных.

За последние две недели журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» насчитали 1820 погибших — это самый большой прирост за все время войны в Украине. Треть от общего числа умерших за все время российского вторжения приходится на мобилизованных, добровольцев и заключенных, которые вступили в ЧВК Вагнера.

«Русская служба Би-би-си» предполагает, что цифра в 20451 погибшего как минимум в два раза меньше реального количества жертв среди российских военных. По подсчетам журналистов, с февраля 2022 года российская армия могла потерять минимум 41 тысячу человек погибшими. Общие безвозвратные потери России, то есть число тех, кто был ранен, погиб или пропал без вести, могут оставлять около 184 тысяч человек.

Имена многих умерших удалось установить благодаря анализу информации с мест массовых захоронений людей, которые могли воевать в составе ЧВК Вагнера. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что ей известно о семи таких кладбищах, где в общей сложности захоронено минимум 995 человек. Многие из них были осужденными, которые сейчас должны были бы отбывать срок в колонии. С марта 2023-го количество подтвержденных смертей заключенных превысило потери других категорий участников войны.

С начала вторжения в Украину погибли 1900 российских мобилизованных. 60% из них умерли после 1 января 2023 года. Также журналисты пришли к выводу, что Россия несет тяжелейшие потери среди элитных войск. С начала войны погибли 3230 специалистов спецназа, десанта и морской пехоты. Издания отмечают, что на их подготовку ушли миллионы долларов.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

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