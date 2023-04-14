«Спецпривет, добро пожаловать в ад!» Жителя мордовского села приговорили к шести годам колонии по обвинению в призывах к экстремизму в эфире собственной любительской радиостанции

Центральный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в призывах к экстремизму 52-летнего радиолюбителя и пчеловода Кирилла Акимова, живущего в селе Краснополье в Мордовии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Там уточнили, что кроме лишения свободы суд также запретил Акимову три года после освобождения заниматься любительской радиосвязью.

В июне 2022 года Акимова задержали, а затем отправили СИЗО. Ему вменили два эпизода о призывах к терроризму.

Как утверждало следствие, Акимов выходил в радиоэфир 28 февраля и 14 марта 2022 года, где выступал против войны в Украине и «побуждал украинцев и жителей Европы оказывать насильственные действия в отношении поддерживающих образ правления действующего президента России, а также противодействовать самому главе государства».

В качестве радиопозывного Акимов использовал псевдоним «Мордовский фермер», а в своих эфирах обсуждал не только политиков, но и пчеловодство, садоводство и вопросы борьбы с вредителями на полях. Своих слушателей он приветствовал фразой «Спецпривет, добро пожаловать в ад!»

Ранее в 2018 году Акимова дважды штрафовали за нарушения правил пользования частотным диапазоном. Поводом стало вещание селянина на частоте, «граничащей с частотным диапазоном» гражданской авиации. Тогда он использовал позывные «Фермер Мордовия», «Экстремист» и «Камикадзе».

В феврале 2019 года силовики пришли домой к Акимову, чтобы конфисковать по решению суда радиопередатчик. Селянин отказался пустить их домой и отдать аппаратуру. Тогда на него составили административный протокол о нецензурной брани в общественном месте, по которому Акимова арестовали на 10 суток.

Источники: Центральный окружной военный суд

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